Quelles couleurs choisir pour un bureau ?

Saviez-vous qu’une cuillerée de votre dessert préféré peut avoir meilleur (ou pire) goût selon la couleur du plat dans lequel il est servi. Incroyable, non ?

S’il existe des preuves scientifiques montrant que c’est vrai, alors la couleur peut sûrement avoir un impact sur d’autres domaines de notre vie également. Prenez, par exemple, l’humeur et la productivité au travail. Il n’est pas difficile d’imaginer que ces domaines pourraient eux aussi bénéficier d’une exposition à la bonne couleur. Alors, quelle est la bonne couleur ?

Comme pour toute chose dans la vie, ce qui est idéal dans une situation peut être contre-productif dans une autre. Et la couleur ne fait pas exception à la règle.

La couleur influence la productivité, la créativité et l’humeur au travail

CG Architecture étudie l’impact de la couleur sur le comportement depuis les années 90. Les recherches remettent en question l’idée selon laquelle la réaction des gens à la couleur est subjective, mais qu’elle doit aussi être imprévisible. Cependant, elle explique que « lorsque l’étude de l’harmonie des couleurs est combinée avec la science de la psychologie, les réactions peuvent être prédites avec une précision étonnante ».

Elle utilise l’exemple d’une mouche dans la maison pour illustrer son propos : « Si elle est noire ou bleu marine, nous trouverons probablement que c’est une irritation mineure, mais si elle a des rayures jaunes, notre réaction sera différente – la plupart d’entre nous reculeront.

C’est une excellente nouvelle en matière d’aménagement des bureaux. Non, nous ne suggérons pas de lâcher des abeilles dans le bureau pour stimuler l’action des employés. Cependant, en choisissant intentionnellement certaines couleurs dans différents espaces, vous pouvez susciter une réaction spécifique.

Maintenant que nous avons couvert une partie de la science, revenons aux couleurs elles-mêmes. Mais d’abord, gardez bien à l’esprit que l’impact n’est pas seulement dû à la couleur, l’intensité de chacune est également importante. Ainsi, quelle que soit la teinte que vous choisissez pour l’aménagement de votre bureau, souvenez-vous qu’une intensité élevée stimulera, tandis qu’une faible intensité apaisera.

Bleu

Le bleu est une couleur intellectuelle. Elle représente la confiance, la logique, la communication et l’efficacité. Utilisez le bleu comme couleur principale dans les bureaux qui nécessitent de la concentration et de la tension mentale.

Rouge

Le rouge est une couleur physique. Il représente le courage, la force et l’excitation. C’est une excellente couleur à utiliser dans les zones du lieu de travail qui exigent un effort physique.

Jaune

Le jaune est la couleur de l’émotion. Elle représente la créativité, la convivialité, l’optimisme et la confiance. Intégrez le jaune lorsque vous voulez stimuler la positivité, la créativité et le bonheur.

Vert

Le vert assure l’équilibre. Il représente l’harmonie, la nature et la restauration. Le vert s’avère être une excellente couleur dans les bureaux qui exigent de travailler de longues heures, car c’est la couleur la plus facile à voir (ne nécessitant aucun ajustement). C’est également une couleur idéale à utiliser chaque fois que le sens de l’équilibre est une priorité absolue, c’est pourquoi on la trouve couramment dans les cabinets médicaux.

Violet

Le violet est souvent associé à la spiritualité ou au luxe. Il peut favoriser la contemplation profonde ou le luxe, mais doit être utilisé avec précaution, car un excès (ou un mauvais ton) peut avoir un effet contraire.

Orange

L’orange mélange le physique (rouge) et l’émotionnel (jaune), créant un sentiment de confort. Il est souvent associé à la nourriture et à la chaleur, et constitue donc un choix naturel dans les cuisines. Utilisé de manière appropriée, c’est également une couleur de fond, ce qui en fait une option pour un salon de bureau décontracté.

Gris

Le gris représente souvent la neutralité. Nous le voyons souvent utilisé dans les bureaux qui tentent d’avoir un look épuré ou moderne. Cependant, lorsqu’il est utilisé de manière inappropriée, il suggère un manque de confiance et peut stimuler une humeur déprimante. Par conséquent, soyez prudent lorsque vous intégrez du gris dans certains espaces.

Vous souhaitez savoir comment nos solutions de mobilier de bureau peuvent s’adapter à l’évolution de vos besoins et accélérer votre réussite ? Essayez notre approche pour découvrir, concevoir et livrer. Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus sur la manière de créer le meilleur design possible.