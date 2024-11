Aménagement et décoration intérieur

Je peux vous proposer plusieurs types de collaborations :

Conseil d’aménagement, conseil couleur Avant projets comprenant les plans nécessaires à la réalisation de votre projet Dossier de consultation des entreprises : descriptions des ouvrages, appels d’offres Maîtrise d’oeuvre et suivi de chantier. Je suis agréée de l’ UNAID – Union Nationale des Architectes d’Intérieurs et Designers

Quel est le rôle de l’architecte d’intérieur ?

L’architecte d’intérieur n’est pas un simple décorateur, c’est un gestionnaire de l’espace qui créé de nouvelles façons d’habiter.Il conçoit le projet depuis la création des volumes jusqu’à l’intervention plus décorative incluant le choix des matériaux, des propositions d’ambiances colorées, la création ou le choix de mobilier.Il vous livre un projet en tenant compte de vos besoins, de vos goûts et de votre budget, en redessinant l’espace de façon créative et rationnelle.Il vous assiste dans le choix des entreprises et de professionnels qualifiés ; il assure la direction du chantier, coordonne l’intervention des artisans, contrôle les demandes de paiement et vous accompagne jusqu’à la réception des travaux.

Un contrat est signé entre le maître d’ouvrage et l’architecte d’intérieur : il définit les rôles et les obligations des deux parties, indique le montant des honoraires et certifie que l’architecte d’intérieur est assuré en décennale et en responsabilité civile.

Ce métier est un métier liant écoute, créativité, compétences techniques, c’est ce qui en fait toute la difficulté et la richesse…